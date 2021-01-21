21 января 2021, 17:04
Иван Романчук назначен ректором Тюменского государственного университета
Ректором Тюменского государственного университета назначили депутата городской думы Ивана Романчука. С марта прошлого года он исполнял обязанности руководителя вуза, информирует официальный сайт ТюмГУ.
Отмечается, что соответствующий документ подписал министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков, пишет сайт URA.ru.
«Романчук Иван Сергеевич назначается ректором Тюменского государственного университета сроком на пять лет. На новом посту Иван Сергеевич намерен укреплять взаимодействие вуза с регионом, развивать сотрудничество с индустриальными партнерами», — говорится в приказе.
Помимо прочего, новый ректор сделает акцент в науке на фронтирные исследования Западно-Сибирского межрегионального научно-образовательного центра. Романчук планирует претворить в жизнь планы по строительству современного главного здания университета. Еще в числе целей создание Школы нового поколения, создание и внедрение магистерских программ.