Иван Петров стал новым ректором Тюменского медуниверситета

Руководство сменилось в Тюменском медуниверситете. Новым ректором стал Иван Петров. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».

«На должность ректора ТюмГМУ избран Иван Петров», — говорится на сайте вуза.

Отмечается, что Петрова выбрали на должность большинством голосов. За него голосовали 79 из 97 участников конференции сотрудников вуза.

С марта прошлого года Петров был исполняющим обязанности ректора. За это время вуз принял участие в «Проекте-2030», который курирует министр образования Валерий Фальков.