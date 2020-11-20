Итоговое сочинение для старших классов перенесли

Изначально сочинение планировалось провести в декабре. Но из-за пандемии коронавируса было принято решение о переносе даты. Чтобы получить допуск к государственной итоговой аттестации, школьники должны успешно написать сочинение. Дети с ограниченными возможностями имеют право выбрать вместо сочинения изложение.

Кроме того, может быть изменена форма итогового собеседования по русскому языку в 9-х классах, которое дает допуск к ОГЭ. Его проведут 10 февраля 2021 года, а также в дополнительные сроки — 10 марта и 17 мая 2021 года, уточняет РИА ФАН. Но в регионах, где в эти даты будет наблюдаться рост случаев COVID-19, собеседование проведут дистанционно.

В конце октября министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что в 2021 году не планируется перенос сроков проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и основного государственного экзамена (ОГЭ). Ранее с такой просьбой в министерство обратились родители выпускников.