Ученые обсудили с ИА Ura.ru необходимость разработать вместо ЕГЭ другие формы итоговой оценки знаний школьников.

«В частности, одним из вариантов является итоговое портфолио ученика. Оценивать ученика по его текущей успеваемости, по его знаниям, которые он показывал на протяжении последних двух лет обучения в школе, и выставлять средний балл», — предложил член-корреспондент РАЕН Сергей Комков.

По его мнению, также нужно добавлять все достижения школьника (творческие работы, викторины и конкурсы).

Ректор Московского государственного педуниверситета Игорь Реморенко добавил, что система должна быть более сложной, поскольку предложенный его коллегой вариант не позволил бы объективно оценивать детей при сдаче разных экзаменов.

«Портфолио хорошо как дополнение. Я считаю, что надо бы увеличить объем баллов, которые можно прибавить по портфолио», — объяснил Реморенко.