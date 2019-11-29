Итальянский язык могут включить в список предметов для ЕГЭ

По данным издания, всего в списке предметов для ЕГЭ пять иностранных языков: английский, немецкий, французский, испанский и китайский, по которому впервые провели экзамен в этом году. Сейчас итальянский язык изучают около 14-15 тысяч российских студентов и школьников. При этом по популярности он является третьим иностранным языком в стране после английского и немецкого.

«Русская планета» заметила, что тема включения итальянского языка в ЕГЭ обсуждалась лидерами обеих стран на последней встрече. Таким образом его попадание в этот перечень более чем вероятно.

«Язык очень востребованный, интерес к нему постоянно растет, уже четвертый год подряд по итальянскому языку проводятся всероссийские олимпиады», — уточнили на кафедре романских языков МГИМО.