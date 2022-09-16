IT-группа для школьников открылась в ЯНАО | 360°

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IT-группа для школьников открылась в ЯНАО

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Ямальские старшеклассники смогут посещать IT-группу в Губкинском. Об этом сообщило издание «Ямал-Медиа».

В рамках проекта «Образование» в регионе появилось 19 профильных групп. Там будут обучаться будущие газовики, нефтяники, врачи, педагоги и инженеры. Также есть группа и для потенциальных IT-специалистов.

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«Сейчас это очень востребованное направление, и действительно нужно делать все, чтобы мы в этом направлении тоже были укреплены», — уточнил глава Губкинского Андрей Гаранин.

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