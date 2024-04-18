Образование 18 апреля 2024, 10:24 Историк Снегуров заявил, что вопрос о сокращении контрольных в школах напрямую связан с реформой образования

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Заслуженный учитель РФ, историк, профессор МГПУ Александр Снегуров в беседе с Общественной Службой Новостей рассказал, могут ли отменить контрольные в российских школах.

Ранее председатель комитета Госдумы по просвещению Ольга Казакова сообщила о ревизии контрольных работ в учебных заведениях — их проверят на нужность и избыточность.

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Преподаватель считает, что вопрос проверочных напрямую связан с реформой образования. На его взгляд, ЕГЭ необходимо сдвинуть на периферию аттестации.

«Эти необоснованные проверочные и контрольные с девятого по 11 классы во многом связаны с формальной подготовкой к ЕГЭ», — пояснил историк.

Перегруз в школах идет в том числе от инициатив бюрократического аппарата, добавил Снегуров.