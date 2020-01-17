17 января 2020, 10:07
Историк прокомментировал рассекречивание документов об освобождении Варшавы
Владимир Шаповалов, заместитель директора Института истории и политики МПГУ, высказал свое мнение о новом разделе на сайте Минобороны, рассказывающим новые факты об освобождении Варшавы советскими войсками, написал RT.
Теперь Министерство обороны публикует на своем сайте рассекреченные документы, предоставленными Центральным архивом ведомств.
Историк считает, что такие документы крайне важны, особенно, в связи с волной фальсификации истории. Он заявил, что на данный момент подлинные документы находятся в архивах, поэтому после их опубликования прольется свет на реальные события.