Историк прокомментировал рассекречивание документов об освобождении Варшавы

Теперь Министерство обороны публикует на своем сайте рассекреченные документы, предоставленными Центральным архивом ведомств.

Историк считает, что такие документы крайне важны, особенно, в связи с волной фальсификации истории. Он заявил, что на данный момент подлинные документы находятся в архивах, поэтому после их опубликования прольется свет на реальные события.