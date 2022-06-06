Историк Могилевский объяснил, зачем увеличивать количество занятий по истории в вузах

Минобрнауки предложило увеличить число часов преподавания истории в вузах до 144. Председатель правления Российского исторического общества Константин Могилевский в разговоре с «Парламентской газетой» объяснил, для чего это нужно.

Сейчас некоторые вузы из отведенного количества часов занятий историей большую часть отводят на самостоятельную работу студентов. Это сильно сокращает контакты с преподавателем и саму учебную программу, она получается поверхностной.

«В одном из регионов решили посчитать, сколько времени в рамках курса истории уделяется изучению Великой Отечественной войны, — получилось 15 минут. Если называть вещи своими именами, то это профанация, а не качественное изучение предмета», — сказал Могилевский.

Проект, подготовленный Минобрнауки, предполагает, что время непосредственного контакта студентов с преподавателями должно занимать не менее 80% от общего количества часов. Это позволит значительно расширить программу.

«Сейчас Российское историческое общество готовит единую концепцию преподавания истории в вузах. Это работа будет выстроена на базе Института российской истории РАН. Если мы вводим дополнительные часы, то мы должны ответить на вопрос: какими историческими знаниями должны обладать люди, получающие высшее образование в России», — объяснил историк.