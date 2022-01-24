Историк Алексей Вовк оценил идею сократить курс истории Европы в школах

Глава Института всеобщей истории РАН Александр Чубарьян заявил, что в российских школах стоит урезать курс по истории Европы и посвятить больше времени изучению истории Африки, Латинской Америки и Азии. Это предложение для «Ридуса» прокомментировал учитель истории, кандидат исторических наук Алексей Вовк.

Для того, чтобы внести такие изменения, придется менять всю учебную программу, считает эксперт. Это может негативно сказаться на других предметах.

«На мой взгляд, это нереально. Поскольку практика показывает, что не успеваем охватить даже то, что есть сейчас в программе по истории Европы и России. Тогда нужно добавлять часы на изучение истории, а за счет чего? Урезать другие школьные предметы? Но они тоже важны. Нельзя изменить только историю без изменения общего учебного плана», — сказал Вовк.

Он добавил, что внести небольшие изменения можно, сделать изучение истории Европы чуть менее углубленным.

«Может, чуть и стоило сократить курс истории Европы в школах, чтобы обратиться к собственной. Но, с другой стороны, Россия — это часть Европы. Возможно, стоит не так подробно говорить о религиозных войнах во Франции или о революции в Англии. Тоже стоило бы этого Оливера Кромвеля подсократить», — пояснил историк.