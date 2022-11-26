Образование 26 ноября 2022, 19:38 Историю в российских вузах начнут преподавать по новому Председатель РИО: новую концепцию преподавания истории в вузах утвердят до конца года РИА «Новости»

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Разработанная учеными-историками новая концепция преподавания истории в высших учебных заведениях проходит завершающий этап общественного обсуждения. Итоги подведут до конца года. Как сообщил ТАСС, об этом заявил председатель правления Российского исторического общества, исполнительный директор фонда «История Отечества» Константин Могилевский.

В разработке новой концепции приняли участие преподаватели вузов из разных регионов и ученые. Новая методика предусматривает определенный стандарт знаний по истории, которыми должны обладать выпускники высших учебных заведений.

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«Мы должны добиться, чтобы у нас люди, которые получают в России высшее образование, владели бы на каком-то минимальном уровне историческим материалом», — заявил Могилевский.

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Председатель правления Российского исторического общества добавил, что сейчас разработку обсуждает профессиональное сообщество историков. Итоги подведут до конца 2022 года.

После утверждения стандартов преподавания министерством образования и науки лекции студентам по истории начнут читать, исходя из новой концепции.