Изучение истории России для студентов вузов усилят | 360°

Образование 11 октября 2022, 01:59 Поделиться Telegram

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Viber Изучение истории России для студентов вузов усилят Минобрнауки утвердило приказ по усилению изучения в вузах истории России РИА «Новости»

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Минобрнауки утвердило приказ по усилению изучения истории России в вузах страны. Теперь в институтах и университетах появится обязательный минимум по часам дисциплины. Документ ведомства опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

«Согласно документу, в образовательные стандарты по всем специальностям и направлениям подготовки уровней бакалавриата и специалитета вносятся изменения в части закрепления обязательного изучения дисциплины (модуля) „История России“ в объеме не менее четыре зачетных единиц (144 часа)» — заявили в Минобрнауки.

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Как уточнили в приказе, объем контактной работы студентов с преподавателями в очной форме обучения должен составлять не менее 80%. Для очно-заочной и заочной форм обучения ввели показатель 40%.

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По словам министерства, усиленное изучение предмета позволит противодействовать фальсификации истории страны. С помощью введенной дисциплины у студентов хотят сформировать чувство патриотизма, гражданственности, уважения к памяти поколений и ответственности за судьбу России. Приказ начнет действовать с 1 сентября 2023 года.

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