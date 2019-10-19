Исследовательская деятельность в школе

В «Физтех-лицее» имени Капицы лицее каждый ребенок особенный. Здесь детям с начальной школы дают возможность заниматься проектно-исследовательской деятельностью, которая после перерастет в настоящий проект с обязательным конечным результатом. О том, как проходит обучение талантливых детей Подмосковья в программе «Час учителя» рассказала учитель биологии и заместитель директора по научно-методической работе «Физтех-лицея» имени Капицы Елена Сальникова.

Идеи для проектов ученики чаще всего предлагают сами, а после получения опытного образца продукта они занимаются его улучшением. Так, ученики четвертого класса решили сделать так, чтобы пылесос собирал пыль, пока их не было дома. В итоге они сделали большой вентилятор с необычным расположением лопастей, который стал сдувать пыль со всей комнаты и собирать в одном месте. Сейчас ребята улучшают свой прототип: подключают машинное зрение, вводят параметры для определения пыли и устанавливают время работы аппарата. «Сейчас сделать открытие в науке сложно, но прикладные исследования они актуальны всегда», — считает Елена Сальникова.