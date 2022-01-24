Исследование: 9 из 10 детей в течение последнего года обучались онлайн

Исследования сервиса по поиску репетиторов GoStudent показали, что в 2021 году девять из 10 детей обучались онлайн. Об этом написала «Газета.ru».

В исследовании также говорится, что на онлайн-образование они тратили практически половину своего времени.

Почти в половине случаев онлайн дети обучались в семьях, где родители работают (48%). Также, согласно данным аналитиков, дети из семей с высоким уровнем дохода (49%) имеют больше возможностей для онлайн-обучения, чем дети из семей с низким и средним уровнем дохода (45%).