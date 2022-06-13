Использовать лучшие практики СССР для новой системы высшего образования призвали в Госдуме

Нынешняя система высшего образования в России нуждается в изменениях, новую модель нужно создать на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

Володин напомнил, что за выход России из Болонской системы образования проголосовали 90% участников опроса, запущенного спикером в конце мая. В нем приняли участие более 413 тысяч человек.

Спикер Госдумы подчеркнул, что к нововведениям в системе образования нужно подойти ответственно.

«Очевидно, западную модель в этой сфере нельзя слепо копировать. Правильно на основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования», — уверен Вячеслав Володин.

Парламентарии обсудят этот вопрос 27 июня на слушаниях, в которых примут участие министр науки и высшего образования Валерий Фальков, представители вузовского сообщества и другие эксперты.