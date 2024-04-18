Образование 18 апреля 2024, 17:16 Искусствовед Николаев рассказал школьникам об истории села «Коломенское» в пресс-центре «Вечерней Москвы»

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Кандидат искусствоведения Павел Николаев в рамках историко-патриотического клуба «Наша Москва» рассказал школьникам об истории села «Коломенское». Лекцию посетили ученики столичных медиаклассов, передала «Вечерняя Москва».

По словам специалиста, первое упоминание «Коломенского» можно найти в Духовной грамоте Ивана Калиты, датированной 1339-м годом. В ней он завещал село своему младшему сыну Андрею.

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«В документе название села написано как „Коломненское“, что подтверждает версию историков о том, что название селу дали выходцы из Коломны, — добавил Николаев.

«Коломенское» считается одним из самых древних мест проживания человека на территории современной Москвы. При Петре Первом здесь появились первые потешные полки.