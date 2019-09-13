  • Искусственный интеллект примет ЕГЭ через 10 лет

    13 сентября 2019, 12:00

    Алена Макаренко

    Уже через 10-15 лет во время сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ) знания выпускников сможет проверять искусственный интеллект. Об изменениях, которые ждут формат экзамена, рассказал заместитель руководителя Рособрнадзора Анзор Музаев, сообщил «Царьград».
    Искусственный интеллект примет ЕГЭ через 10 лет

    В ближайшие 10-15 лет учителя не будут участвовать в процедуре сдачи ЕГЭ. Оценивать знания школьников поручат искусственному интеллекту, заявили в Рособрнадзоре.

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    «Между школьником и искусственным интеллектом происходит какой-то диалог, действия, оценка этих действий», — рассказал Музаев.

    Соответственно, постепенно письменный тест уйдет в прошлое, вместо него придут устные задания. Уже сейчас бумага на ЕГЭ используется редко. С переходом на разговорный формат можно будет лучше оценить креативность и критическое мышление школьников, а также их умение работать в команде.

    По предположению Музаева, такая модель экзамена может появиться в 2030–2040 годах.

    Кроме того, в Рособрнадзоре заявили, что для каждого абитуриента сформируют свою цифровую историю и психологический портрет на основе тех запросов, которые он делает в Сети.