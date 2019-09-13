Искусственный интеллект примет ЕГЭ через 10 лет

В ближайшие 10-15 лет учителя не будут участвовать в процедуре сдачи ЕГЭ. Оценивать знания школьников поручат искусственному интеллекту, заявили в Рособрнадзоре.

Стали известны темы для итогового сочинения в 11-х классах Подробнее

«Между школьником и искусственным интеллектом происходит какой-то диалог, действия, оценка этих действий», — рассказал Музаев.

Соответственно, постепенно письменный тест уйдет в прошлое, вместо него придут устные задания. Уже сейчас бумага на ЕГЭ используется редко. С переходом на разговорный формат можно будет лучше оценить креативность и критическое мышление школьников, а также их умение работать в команде.

По предположению Музаева, такая модель экзамена может появиться в 2030–2040 годах.

Кроме того, в Рособрнадзоре заявили, что для каждого абитуриента сформируют свою цифровую историю и психологический портрет на основе тех запросов, которые он делает в Сети.