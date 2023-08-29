Образование 29 августа 2023, 00:06 Исчезновение произведений русских классиков из ЕГЭ вызвало вопросы в Госдуме Депутаты потребовали ответа от Минпросвещения из-за исчезновения классиков в ЕГЭ РИА «Новости»

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Произведения русских классиков литературы убрали из списка книг для подготовки к Единому государственному экзамену. С просьбой разъяснить причины такого решения к министру просвещения Сергею Кравцову обратились члены комитета по вопросам семьи, женщин и детей. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официальный запрос депутатов.

В документе указали, что Федеральный институт педагогических измерений исключил из программы подготовки к выпускному экзамену по литературе произведения поэтов Александра Пушкина, Михаила Лермонтова и писателя Николая Гоголя. При этом в реестр включили произведения зарубежных авторов.

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«Просим вас <…> направить в адрес комитета разъяснения о формировании списка литературы по программе подготовки к ЕГЭ», — отметили в обращении.

Предварительное объяснение уже дал Рособрнадзор. В ведомстве заявили, что проверка знаний классической русской литературы проверяется во время Основного государственного экзамена, который школьники сдают после девятого класса.

Рособрнадзор пояснил, что федеральная образовательная программа построена так, что с пятого по девятый класс дети изучают литературу, написанную до середины XIX века, куда входят Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Фонвизин, Грибоедов, Гоголь и другие.

Школьники старших классов переходят на произведения второй половины XIX — начала XXI века. Тогда ученикам даю читать произведения Островского, Достоевского, Чехова, Толстого, Салтыкова-Щедрина, поэтов Серебряного века, произведения советской литературы и писателей-современников.

Ранее министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что школьные библиотеки в преддверии нового года получат комплекты книг для уроков чтения и литературы. Всего туда включили 200 авторов, которых разделили по возрастам читателей.