Ирина Волынец отреагировала на предложение перенести начало учебы на октябрь

«Я считаю, что те меры, которые сегодня приняты на высшем уровне, вполне достаточны, а это, например, закрытие класса на карантин, если хотя бы один ребенок заболел коронавирусом», — обратила внимание Волынец.

Она напомнила, что в школах сместят перемены, у старшеклассников отменят переходы из кабинета в кабинет. Кроме того, школьники будут приходить в столовую в строго обозначенное время.