Образование 24 июня 2023, 02:20 ИОТ-университет получил лицензию на образовательные услуги ИОТ-университет получил лицензию на оказание услуг по дополнительному профобразованию ИОТ-университет. Модеус

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ИОТ-университет 21 июня получил лицензию на оказание услуг по дополнительному профессиональному образованию. Она дает возможность организовать обучение и выдавать свидетельства о повышении квалификации и диплома о профессиональной переподготовке, сообщила пресс-служба учреждения.

Как сообщил генеральный директор Павел Музыка, команда ИОТ-университета за семь лет работы с вузами накопила большой опыт по части внедрения новых подходов и форматов, проектного метода и трансформации университетов.

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«Теперь мы готовы этим опытом делиться не только в режиме консалтинговых проектов для университетов, но и в режиме обучения. Первые программы обучения уже находятся в разработке и стартуют в сентябре этого года», — сообщил руководитель учреждения.

Курсы повышения квалификации и профессиональной переподготовки будут строиться на онлайн и офлайн форматов с привлечением сотрудников ИОТ-университета и внешних экспертов по направлению развития индивидуальных образовательных траекторий.

ИОТ-университет — амбассадор внедрения ИОТ в России. Он создан при поддержке ИОТ-консорциумов вузов, куда входят 13 университетов. Это ТюмГУ, УрФУ, НИЯУ МИФИ, Сеченовский Университет, ТГУ, САФУ, ТИУ, СПбГЭТУ «ЛЭТИ», ЮФУ, НГУ, ЯГТУ, ЧГУ и СПбПУ. Они совместно работают над темой цифровой трансформации высшего образования в России и внедряют индивидуальные образовательные траектории в свои рабочие процессы.

На сегодня в университетах консорциума обучаются 185 тысяч студентов. А более 40 тысяч студентов и преподавателей крупнейших российских университетов постоянно работают с платформой Modeus.

ИОТ — это модель высшего образования, позволяющая студентам университетов самим определять или менять специализацию в процессе учебы. Также можно выбирать необходимый для этого набор дисциплин и компетенций, уровень освоения и преподавателей.

Масштабная индивидуализация в учебном процессе предполагает его трансформацию и переход от академических к динамическим учебным группам, к индивидуальным расписаниям как студента, так и преподавателя университета. ИОТ эффективно синхронизируется с внедрением проектного обучения.