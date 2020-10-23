Инженерные классы откроют в школах Приморья

Пока что идет сбор заявок от школ. В образовательные организации, которые пройдут отбор, до конца 2020 года направят специальное оборудование для профильных классов. После его поступления педагогов отправят обучаться работе на данном оборудовании.

«Планируется, что до мая, то есть в текущем учебном году, оно будет уже полностью эксплуатироваться», — говорится в сообщении.

Сбор заявок от школ ведут Приморский краевой институт развития образования и региональное министерство образования. Высказать свои пожелания можно до 2 ноября. Школы-победительницы получат возможность открыть у себя классы с углубленным изучением предметов информационно-технологического и физико-математического профиля.

Победителей отбора объявят 9 ноября, написала газета «Взгляд».

Министр образования Приморья Наталья Бондаренко рассказала, что знакомство с выбранной в юные годы специальностью и опыт работы на современном оборудовании пригодятся ученикам при поступлении в вузы.

«Юные инженеры будут изучать промышленную оптику, компьютерное черчение, геодезию и картографию, научатся программировать и создавать мобильных роботов. Эти навыки обязательно пригодятся им во взрослой жизни», — отметила она.

Создание профильных классов направлено на раннюю профессиональную ориентацию школьников и реализуется в рамках национального проекта «Образование» по инициативе президента России Владимира Путина.