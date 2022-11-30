Образование 30 ноября 2022, 21:55 Инженерное направление усилят в Губкинском

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Преподаватели Тюменского индустриального университета помогут школьникам из Губкинского освоить профессию инженера. Об этом сообщило «Ямал-Медиа».

Два раза в год вузовские педагоги приезжают на очные сессии в школу № 4 в Губкинский и преподают там высокие технологии. Также они проводят занятия в дистанционном формате.

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«Нам очень хочется, чтобы там, где живут наши будущие абитуриенты, была комфортная среда, достойное образование, чтобы не было никакого психоза, связанного с переходом от одного уровня образования к другому, и чтобы все знали, что инженерная подготовка — это стратегический запас нашей страны», — подчеркнула ректор Тюменского индустриального университета Вероника Ефремова.

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Мэр Губкинского Андрей Гаранин обратил внимание на то, что сейчас очень остро стоит вопрос по привлечению специалистов строительной отрасли.

«Мы понимаем, что можем выбрать лучших студентов, предложить им хорошие условия», — добавил глава города.