Инженерно-космические классы предложили создать в московских школах

В ходе круглого стола «Профориентация в средней школе» депутат Госдумы, летчик-космонавт Роман Романенко предложил создать в московских школах инженерно-космические классы для детей, интересующихся этой сферой. Об этом написал сайт «Аргументы и факты».

Романенко отметил, что современные школьники все еще интересуются космосом, полетами и космическими технологиями.

«В самом молодом возрасте они моделируют, строят, конструируют вместе с родителями летательные аппараты, ведут серьезные аппаратные расчеты — и по-настоящему мечтают принести пользу стране», — сказал он.

Он отметил, что космические классы в школах будут пользоваться популярностью среди детей и впоследствии создадут кадровый потенциал для российской космической отрасли.

Предложение космонавта встретили с энтузиазмом. Участники встречи отметили, что в будущем такой проект можно будет реализовать в рамках программы «Лучший город Земли».