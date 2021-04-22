В Госдуму внесли законопроект, который позволит инвалидам бесплатно получить второе среднее профессиональное и высшее образование. Речь идет о гражданах, которые получили инвалидность в трудоспособном возрасте и больше не могут работать по первой специальности.

Законопроект внесли депутат от КПРФ Олег Смолин и его коллега от «Единой России» Михаил Терентьев.

«Законопроектом устанавливается государственная гарантия бесплатного получения среднего профессионального образования или высшего образования для лиц, ранее получивших, соответственно, среднее профессиональное образование или высшее образование и ставших инвалидами», — сказано в пояснительной записке.

Изменения коснутся закона «Об образовании в РФ». Если ранее трудоспособный человек получил инвалидность, которая не дает ему продолжать работать по полученной специальности, он сможет бесплатно получить другую профессию. При этом ему нужно будет подтвердить инвалидность и другие ограничения по здоровью, пройдя медико-социальную экспертизу.