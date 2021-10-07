Интернет-омбудсмен оценил идею второго бесплатного высшего образования

Интернет-омбудсмен Дмитрий Мариничев в разговоре с RT согласился с тем, что в России можно ввести второе бесплатное высшее образование. Он добавил, что бесплатным можно сделать второе высшее не только по IT-специальностям.

«Я считаю, что не только по IT второе высшее должно быть бесплатным, но и вообще в принципе должно быть бесплатным. Потому что стимулирование людей к повышению знаний, к повышению собственной грамотности, компетентности — это очень выгодно для государства, выгодно в целом для нас как для общества», — сказал Мариничев.

Он подчеркнул, что нехватка кадров наблюдается во многих областях и необходимо повышать интерес россиян к получению высшего образования.

Сделать бесплатным второе высшее образование по специальностям, связанным с информационной безопасностью, ранее предложил депутат Иван Сухарев.