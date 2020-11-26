По словам парламентария, чем больше в стране образованных людей, тем лучше, поэтому подобную инициативу можно было бы поддержать. Однако государству следует определиться, по каким дисциплинам и отраслям можно было бы организовать дополнительное образование. Это может быть медицина или экономический сектор.

«Но определить нужно, конечно, правительству эти направления дополнительных расходов, которые нужны. В принципе, наверное, интересное предложение, его следовало бы обсудить», — подытожил сенатор.