26 ноября 2020, 10:42
«Интересное предложение». Сенатор — о возможности расширить получение бесплатного высшего образования
Первый зампред Комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский обсудил с RT предложение дать право на получение бесплатного второго или последующего высшего образования, если первое было платным.
По словам парламентария, чем больше в стране образованных людей, тем лучше, поэтому подобную инициативу можно было бы поддержать. Однако государству следует определиться, по каким дисциплинам и отраслям можно было бы организовать дополнительное образование. Это может быть медицина или экономический сектор.
«Но определить нужно, конечно, правительству эти направления дополнительных расходов, которые нужны. В принципе, наверное, интересное предложение, его следовало бы обсудить», — подытожил сенатор.