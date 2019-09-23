Интерактивные площадки и цифровая лаборатория. Как пройдет день открытых дверей в МГОУ

29 сентября в Московском государственном областном университете пройдет день открытых дверей. Абитуриенты смогут познакомиться с вузом, выбрать направление и проверить знания, сообщили в пресс-службе МГОУ.

В этом году день открытых дверей в МГОУ пройдет новом формате. Так, будут работать интерактивные площадки, ребята смогут пройти тестирование на профориентацию.

«На интерактивных площадках факультетов абитуриенты смогут получить практический опыт в различных профессиях. Так, например, они смогут провести исследования с помощью цифровой лаборатории и специальных сервисов, создать произведение современного искусства, попробовать себя в робототехнике и программировании», — рассказали в пресс-службе вуза.

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Также абитуриенты смогут записаться на подготовительные курсы. Ближайший поток начнет работу 6 октября. Будущие студенты смогут подготовиться не только к сдаче университетских экзаменов, но и к ЕГЭ.

В МГОУ день открытых дверей пройдет несколько раз. Абитуриенты смогут познакомиться с вузом 29 сентября, 26 октября, 16 ноября, 21 декабря, 25 января, 15 февраля, 21 марта, 12 апреля и 16 мая. Зарегистрироваться на мероприятие можно на сайте университета.