Интенсивы для школьников проведут на весенних каникулах в ЯНАО

Интенсивы по физике, математике и информатике для школьников проведут на весенних каникулах в ЯНАО, сообщила ОГТРК «Ямал-Регион».

Занятия можно будет посетить в школах № 2 в Салехарде, № 6 в Ноябрьске и новоуренгойской школе № 3. Согласно статистике, каждый четвертый выпускник с Ямала поступает на инженерные либо IT-специальности. По инициативе губернатора Дмитрия Артюхова было улучшено техническое оснащение учебных учреждений.

«Для опорных школ закуплены цифровые лаборатории по физике, специальные лаборатории по математике, дополнительно закуплены 3D-принтеры», — рассказала главный специалист отдела основного образования департамента образования ЯНАО Елена Гевкан.

Как отметил директор салехардской СОШ № 2, такие приборы позволят сделать образование инновационным и современным.