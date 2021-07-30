30 июля 2021, 14:30
Институт Гете закрылся в Белоруссии
В Белоруссии закрылся филиал Института Гете. Этого требовали белорусские власти, написал сайт «Русская планета».
Институт Гете занимается обучением немецкому языку и популяризацией немецкого языка и культуры. Филиалы института открыты в 98 странах.
В июне власти Белоруссии потребовали закрыть институт в республике и прекратить работу Германской службы академических обменов.
Теперь Институт Гете объявил о закрытии белорусского филиала. Он просуществовал 27 лет.