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    30 июля 2021, 14:30

    Институт Гете закрылся в Белоруссии

    Полина Гребенщикова

    В Белоруссии закрылся филиал Института Гете. Этого требовали белорусские власти, написал сайт «Русская планета».

    Институт Гете закрылся в Белоруссии

    Институт Гете занимается обучением немецкому языку и популяризацией немецкого языка и культуры. Филиалы института открыты в 98 странах.

    В июне власти Белоруссии потребовали закрыть институт в республике и прекратить работу Германской службы академических обменов.

    Теперь Институт Гете объявил о закрытии белорусского филиала. Он просуществовал 27 лет.