25 января 2023, 16:10
Институт биологии старения откроется в университете Лобачевского в Нижнем Новгороде
В Национальном исследовательском госуниверситете имени Н. И. Лобачевского в Нижнем Новгороде появится уникальный новый институт биологии старения. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».
Отмечается, что сейчас в России в высших учебных заведениях нет институтов, которые бы целенаправленно изучали биологию старения.
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В структуру подразделения войдут лаборатории по изучению клеточного старения, возглавит институт специалист РАН Алексей Москалев.
Студенты
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