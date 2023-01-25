Образование 25 января 2023, 16:10 Институт биологии старения откроется в университете Лобачевского в Нижнем Новгороде

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В Национальном исследовательском госуниверситете имени Н. И. Лобачевского в Нижнем Новгороде появится уникальный новый институт биологии старения. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Отмечается, что сейчас в России в высших учебных заведениях нет институтов, которые бы целенаправленно изучали биологию старения.

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В структуру подразделения войдут лаборатории по изучению клеточного старения, возглавит институт специалист РАН Алексей Москалев.