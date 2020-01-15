Иностранцев в России предложили обучать по новой схеме

Список затрат, которые покрываются квотой на образование иностранных студентов в России, хотят расширить. В министерстве науки и высшего образования также предложили пересмотреть механизм, по которому эта норма устанавливается.

Сейчас квоту на обучение иностранцев устанавливает правительство РФ. Продолжительность различных образовательных программ при этом не учитывается, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минобрнауки.

«При этом квота считается использованной полностью даже при освоении иностранным гражданином непродолжительной программы повышения квалификации», — отметили в министерстве.

В то же время, добавили в ведомстве, другие иностранцы обучаются по аналогичной квоте «по длительной программе бакалавриата.

Если на повышение квалификации требуется минимум 16 часов, то очное обучение по упомянутой программе высшего образования требует четырех лет. На специалитет уходит пять.

«Законопроектом предлагается пересмотреть механизм установления квоты с целью обеспечения максимальной эффективности ее использования», — подчеркнули в Минобрнауки.

Иностранцам, которые приезжают в Россию учиться за счет квоты, приходится тратиться на проезд, размещение, питание и медстраховку. Из-за этого, обратили внимание в министерстве, некоторые отказываются от обучения в РФ из-за нехватки средств.

В ведомстве добавили, что направления финансовых затрат, которые покрывались бы за счет выделенных по квоте из бюджета денег, «предлагается расширить».

Проект закона должен поступить в кабмин в октябре 2020 года. В январе 2021-го его планируют внести на рассмотрение в Госдуму.