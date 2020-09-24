Иностранцев перевели на дистанционное обучение в челябинском вузе

Он пояснил, что большинство иностранных студентов — из Казахстана. Для всех, кто не смог попасть в Россию, лекции и семинары будут проводиться в конференциях в Zoom.

«Им открыт доступ к электронным комплектам учебно-методических пособий», — уточнил Ратников.