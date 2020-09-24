24 сентября 2020, 13:53
Иностранцев перевели на дистанционное обучение в челябинском вузе
Южно-Уральский государственный медуниверситет организовал дистанционное обучение для иностранных студентов, которые не смогли попасть в Россию из-за закрытых границ. Об этом сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на пресс-секретаря учреждения Кирилла Ратникова.
Он пояснил, что большинство иностранных студентов — из Казахстана. Для всех, кто не смог попасть в Россию, лекции и семинары будут проводиться в конференциях в Zoom.
«Им открыт доступ к электронным комплектам учебно-методических пособий», — уточнил Ратников.