Иностранным студентам вновь разрешат приезжать в Россию на учебу

Иностранным студентам разрешат продолжить обучение в российских вузах в период пандемии. Но им нужно будет предоставить отрицательный тест на коронавирус.

Письмо с указанием внести в распоряжение правительства правки разослала глава Роспотребнадзора Анна Попова. Его получили руководители территориальных органов ведомства, передает ТАСС.

Также в Россию разрешат приехать студентами, которые учатся в вузах Минобороны, или которые только поступили в такие учебные заведения. Это касается как стран с безвизовым режимом, так и тех государств, с которыми Россия установила визовый формат сотрудничества.

Все студенты должны предоставить тест об отсутствии коронавирусной инфекции, выполненный методом ПЦР. Его нужно сделать не раньше чем за три дня до вылета в Россию.

Ранее с инициативой разрешить иностранным студентами вернуться на учебу в Россию выступил заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Максим Зайцев, передает Газета.ру. По мнению депутата, дистанционный формат обучения отрицательно скажется на качестве образования и увеличит нагрузку на преподавателей.