Иностранным студентам разрешат подрабатывать в России

Иностранным студентам, которые учатся в российских вузах, можно будет подрабатывать одновременно с учебой. Соответствующий законопроект, надеются сенаторы, примут до конца 2019 года.

Документ уже прошел согласование, подчеркнула спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко на открытии конференции «Соотечественницы и преемственность поколений». Ее процитировал «Интерфакс».

«Все зарубежные студенты, обучающиеся в высшей школе, смогут параллельно, в случае их желания, подрабатывать, как это делали все мы и как это делают сегодня российские студенты», — подчеркнула Матвиенко.

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Спикер Совфеда добавила, что в случае принятия законопроекта мера станет хорошей поддержкой студентам, которые приезжают в Россию из-за границы. Кроме того, это сделает российское образование более привлекательным, заметила Матвиенко.

«Мы эту тему обязательно доведем до окончательного решения», — пообещала она.

За последние несколько лет, подчеркнул на днях премьер-министр РФ Дмитрий Медведев, численность студентов в России выросла вдвое. Глава российского правительства призвал вузы принимать на обучение больше иностранцев.