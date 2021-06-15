Иностранным студентам предложили оплачивать проезд к месту учебы

В России активно принимают меры для привлечения студентов из-за рубежа. К 2024 году таких учащихся должно быть вдвое больше, чем сейчас. Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев рассказал, что этому может поспособствовать введение бесплатного проезда к месту учебы.

«В числе первоочередных мер — бесплатный (хотя бы единовременный) проезд к месту образования и обратно, бесплатная медицинская страховка для студентов, повышенная стипендия, которая позволила бы им жить достойно, и компенсация расходов на общежитие», — рассказал сенатор «Парламентской газете».

Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Лариса Тутова заявила, что Дума приняла закон о стратегическом планировании. Однако стратегии развития образования для иностранных студентов пока нет. Также сейчас в России недостаточно ответственных за экспорт образования.

Тем не менее уже в этом году Россотрудничество запустит сервис «Образование иностранцев в РФ», который позволит абитуриентам из других стран подавать заявки на поступление в вузы по упрощенной схеме. В России такие студенты смогут с помощью сервиса вызвать такси на родном языке или узнать, куда обратиться за помощью.