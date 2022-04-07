Иностранным студентам, которые не могут вернуться на учебу в Петербург, окажут поддержку

Иностранные студенты педиатрического медицинского университета в Санкт-Петербурге из-за ситуации в мире не могут вернуться на учебу. Ректор университета, профессор, доктор медицинских наук Дмитрий Иванов рассказал, что руководство учебного заведения оказывает им поддержку. Об этом сообщил «Петербургский дневник».

Всего в университете обучаются 1100 иностранных студентов из 40 стран. При этом 32 студента сейчас не могут продолжить обучение.

«Мы стараемся им помочь, оказать разного рода поддержку, в том числе через МИД, чтобы они могли вернуться. Я знаю, что некоторые из них должны вернуться в конце апреля, при этом занятия для них не прекращаются, здесь нам помогла пандемия», — заявил он.

По словам ректора, эти студенты временно продолжат обучаться в дистанционном формате. Иванов также выразил надежду на то, что в ближайшее время подобные трудности завершатся.