Иностранным студентам, которые не могут пока учиться в РФ, предложили взять академ

Иностранным студентам, которые не могут посещать исключающие дистанционное обучение российские вузы, предложили взять академический отпуск или дополнительные занятия после возвращения. Россия заинтересована в том, чтобы в страну приезжало как можно больше зарубежных учеников.

Об этом заявил глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков в интервью телеканалу «Россия 24». Он отметил, что ряд специальностей исключает дистанционное образование — например, медицинские и инженерные направления.

«Как вот научить дистанционно хирурга? В этих ситуациях, конечно, либо будут переноситься соответствующие дисциплины на более поздний срок, либо студентам предлагается, если уж совсем нет возможности обучаться, уйти в академический отпуск, либо [брать] дополнительные занятия уже после того, когда будет очное присутствие», — сказал он.

Фальков подчеркнул, что сейчас вузы рассматривают самые разные варианты для решения этой проблемы. Он отметил, что Россия заинтересована в том, чтобы в страну приезжали как можно больше иностранных студентов.

Ранее в пресс-службе Минобрнауки рассказали, что сейчас в стране обучаются более 300 тысяч иностранных студентов. Примерно треть из них из-за ситуации с коронавирусом не могут попасть в Россию, чтобы продолжить обучение. При этом никаких массовых отчислений среди тех, кто не может продолжать обучение, нет.