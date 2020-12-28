Иностранные студенты российских вузов смогут защитить диплом удаленно

По данным «Мир 24», закрытие границ оказалось более критичным не для выпускников, а для первокурсников, уточнил министр. Тем, кто много пропустил, предоставят индивидуальные планы обучения. Если студент не сможет сдать сессию из-за слишком большого отставания, ему оформят академический отпуск.