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    28 декабря 2020, 14:38

    Иностранные студенты российских вузов смогут защитить диплом удаленно

    Дарья Морозова

    Иностранные студенты, которые не могут попасть в Россию из-за закрытых границ, смогут защитить диплом удаленно. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на министра образования Валерия Фалькова.

    По данным «Мир 24», закрытие границ оказалось более критичным не для выпускников, а для первокурсников, уточнил министр. Тем, кто много пропустил, предоставят индивидуальные планы обучения. Если студент не сможет сдать сессию из-за слишком большого отставания, ему оформят академический отпуск.