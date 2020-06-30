Иммунолог: обучение в школах изменится с 1 сентября

«Люди с хроническими заболеваниями наверняка не будут участвовать в обучении во время пандемии», — рассказал он и добавил, что для них предполагается дистанционная работа.

Также Костинов уточнил, что есть вариант, при котором людей из групп риска все же пустят в образовательные учреждения. Они должны будут принимать препараты для повышения иммунитета.

Третий сценарий предполагает новые вспышки коронавируса в регионах России.

«Если учитель заболеет коронавирусом, в школе наверняка объявят карантин», — объяснил специалист. При таком раскладе возможен массовый переход на дистанционный формат обучения.