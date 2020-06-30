    30 июня 2020, 18:58

    Иммунолог: обучение в школах изменится с 1 сентября

    Дарья Морозова

    Существует три возможных формата, в которых будут работать школы с 1 сентября. Об этом сообщил сайт Ura.ru со ссылкой на врача-иммунолога Михаила Костинова.

    «Люди с хроническими заболеваниями наверняка не будут участвовать в обучении во время пандемии», — рассказал он и добавил, что для них предполагается дистанционная работа.

    Также Костинов уточнил, что есть вариант, при котором людей из групп риска все же пустят в образовательные учреждения. Они должны будут принимать препараты для повышения иммунитета.

    Третий сценарий предполагает новые вспышки коронавируса в регионах России.

    «Если учитель заболеет коронавирусом, в школе наверняка объявят карантин», — объяснил специалист. При таком раскладе возможен массовый переход на дистанционный формат обучения.