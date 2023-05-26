Образование 26 мая 2023, 13:09 Идею вернуть урок труда в школы поддержали в Ассоциации родительских комитетов и сообществ

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Возвращение уроков труда в школу благоприятно скажется на учениках и их развитии. Кроме того, родители с удовольствием поддержат данную инициативу. Об этом в разговоре с ИА НСН сообщила председатель Ассоциации родительских комитетов и сообществ Ольга Леткова.

На ее взгляд, уроки труда — это серьезное направление воспитания для учащихся.

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«Многие дети живут потребителями, не понимают своей значимости. <...> Поэтому они растут в депрессии, хорошо, если это не заканчивается суицидами. Часто ребята не готовы к жизни, потому уроки труда — серьезное направление воспитания», — добавила Леткова.

Ранее стало известно, что в Минпросвещения начали обсуждать возможность возврата уроков труда в школьную программу. Об инициативе журналистам рассказал министр Сергей Кравцов.