Идею установить потолок цен на обучение в вузах прокомментировали в Госдуме

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в разговоре с RT прокомментировала предложение установить предельно допустимую цену за обучение в вузах. По ее мнению, в этом нет необходимости.

В российских вузах достаточное количество бюджетных мест, которое постоянно увеличивается, пояснила свою точку зрения депутат. Если после окончания вуза большинство выпускников получают хорошую работу по специальности, стоимость обучения растет.

«Как раз из этой платной составляющей складывается оплата приглашенных преподавателей, звезд образовательного процесса, которые у нас очень достойно представлены в Российской Федерации. Я считаю, что платную основу регулировать не стоит. Это рынок», — сказала Бессараб.

Регулировать цены на обучения с целью повышения доступности образования ранее предложили депутаты Василий Власов и Владимир Сипягин.