Идею со сдачей ЕГЭ на знание ПДД оценили в Думе

Член думского Комитета по транспорту и строительству Александр Васильев обсудил с радиостанцией «Говорит Москва» предложение сдавать ЕГЭ на знание правил дорожного движения.

Депутат отметил важность того, чтобы школьники знали ПДД, поскольку многие из них являются участниками дорожного движения.

«Но вопрос подготовки и изучения правил — сложная материя, которую должны преподавать инструктора в автошколах. Многие были бы не против, если бы основу правил включили в ОБЖ и выдачу какого-то сертификата о том, что ПДД ученик знает. Это была бы правильная история», — заметил парламентарий.

По его мнению, нет необходимости вводить сдачу ЕГЭ на знание ПДД, так как это нужно только тем, кто собирается получать водительские права.