Идею сдавать дипломные работы в электронном виде оценили в Совфеде

Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова оценила предложение депутата Госдумы Виталия Милонова разрешить студентам сдавать дипломные работы в электронном виде в текущем году. По ее словам, эта мера «имеет рациональное зерно», но подойдет далеко не всем, написал RT.

«Где-то огромное количество бумаг ни к чему, но ведь есть специальности, где нужно прикладывать чертежи, нужно представить схемы определенные. Не всегда это можно сделать в электронном виде», — отмечает она.

По словам сенатора, нужно рассматривать этот вопрос относительно каждой специальности и по каждому направлению.

Ранее Милонов призвал разрешить в этом году сдавать дипломные работы в электронном виде из-за проблем с производством бумаги.