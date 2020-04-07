Идею продлить учебный год для 11-классников оценили в Родительском комитете

Волынец заметила, что родителей школьников тревожит и пугает вероятное продление режима самоизоляции.

«Сейчас перенос сроков вполне закономерен и ожидаем в связи со сложившейся ситуацией», — допустила собеседница телеканала.

Она напомнила, что из-за распространения коронавирусной инфекции образовательный процесс сбился. По ее мнению, переход на дистанционное обучение может привести к снижению результатов по ЕГЭ.