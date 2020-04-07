    07 апреля 2020, 15:19

    Идею продлить учебный год для 11-классников оценили в Родительском комитете

    Артур Блянихов

    Глава Национального родительского комитета Ирина Волынец обсудила с RT идею продлить учебный год для 11-классников до 8 июня.

    Волынец заметила, что родителей школьников тревожит и пугает вероятное продление режима самоизоляции.

    «Сейчас перенос сроков вполне закономерен и ожидаем в связи со сложившейся ситуацией», — допустила собеседница телеканала.

    Она напомнила, что из-за распространения коронавирусной инфекции образовательный процесс сбился. По ее мнению, переход на дистанционное обучение может привести к снижению результатов по ЕГЭ.