Идею отменить Всероссийские проверочные работы для школьников оценили в Госдуме

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин заявил, что отмена Всероссийских проверочных работ для учеников 4, 5, 6 и 11 классов требует обсуждения. Об этом сообщил RT.

Он отметил, что к этим работам негативно относятся как учителя, так и родители. По его словам, их проведение пока нужно приостановить и обсудить этот вопрос, прежде чем принимать окончательные решения.

«Провел бы специальные, может, парламентские слушания по этому вопросу с привлечением и сторонников, и противников для того, чтобы найти какие-то рациональные варианты», — выразил Смолин свою позицию.