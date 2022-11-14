Образование 14 ноября 2022, 14:28 Идею о бесплатном высшем образовании на Дальнем Востоке оценили в Совете Федерации

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Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала идею директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова сделать обучение в вузах на Дальнем Востоке полностью бесплатным. Об этом написал RT.

По словам сенатора, гарантии получения бесплатного высшего образования отрицательно скажутся на рейтинге вузов, а также на уровне подготовки специалистов.

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«На мой взгляд, должна остаться конкуренция, а поддерживать нужно через интересные исследования, через систему грантов для того, чтобы наши дальневосточные университеты были включены в общефедеральную повестку», — добавила Лилия Гумерова.

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Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать образование в вузах Дальнего Востока полностью бесплатным.