14 ноября 2022, 14:28
Идею о бесплатном высшем образовании на Дальнем Востоке оценили в Совете Федерации
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала идею директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова сделать обучение в вузах на Дальнем Востоке полностью бесплатным. Об этом написал RT.
По словам сенатора, гарантии получения бесплатного высшего образования отрицательно скажутся на рейтинге вузов, а также на уровне подготовки специалистов.
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«На мой взгляд, должна остаться конкуренция, а поддерживать нужно через интересные исследования, через систему грантов для того, чтобы наши дальневосточные университеты были включены в общефедеральную повестку», — добавила Лилия Гумерова.
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Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил сделать образование в вузах Дальнего Востока полностью бесплатным.
Совет Федерации РФ
Дальний Восток
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