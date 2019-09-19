Аэропорт Шереметьево активно расширяется, а это значит, что потребуются и новые кадры. Как раз таких специалистов готовит колледж в Лобне. Для этого здесь воссоздали точную копию терминала настоящего аэропорта, а большая часть занятий студентов проходит не за партами, а за стойками регистрации, у рамок металлодетекторов и устройств для проверки багажа.

Первым пройти предполетный досмотр решил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Процедура стандартная, но финал получился необычным: в чемодане предыдущего пассажира заметили что-то похожее на оружие. И такие инциденты случаются каждый день, ведь зона досмотра — на самом деле один из корпусов колледжа «Подмосковье». После него студенты сразу же трудоустраиваются в аэропорт Шереметьево.

Источник фото: телеканал «360»

Источник фото: телеканал «360»

Когда студенты закроют сессию, для них откроется небо. А как там — наверху — им расскажут действующие бортпроводники. Вот одна из стюардесс поделилась секретом идеальной фигуры, А ее коллега рассказал о случайной встрече с кумиром.

«Мы сажали рейс Air France, который летел в Париж. И неожиданно у нас не посадке появился Хабиб Нурмагомедов. Мы были в шоке немножко, потому что сначала не поверили, действительно ли это так. Мы ожидали от него пафоса, но это абсолютно простой человек. Это был даже не ВИП, он просто стоял в обычной очереди», — поделился сотрудник аэропорта Шереметьево Владислав Паренский.

Источник фото: телеканал «360»

Третья ВПП открылась в Шереметьево. Теперь рейсов станет больше Подробнее

Сегодня по воздушным специальностям обучаются 840 человек. И работать они начинают уже с третьего курса. Так, преподавателям колледжа и даже директору иногда приходится слушаться и выполнять команды своих же студентов. По крайней мере, в аэропорту.

«В этом году я летела отдыхать. Я, конечно, всех студентов не запоминаю, но вижу — стоит наш студент. Спрашиваю его, почему задерживают рейс. А он сказал, что за это отвечают другие сотрудники аэропорта», — рассказала директор ГБПОУ МО «КОЛЛЕДЖ «ПОДМОСКОВЬЕ» Антонина Юдина.

Источник фото: телеканал «360»

Попасть в этот колледж не так-то просто — очень высокий проходной бал, и обязательно нужен иностранный язык. А желательно и вовсе два. Но настоящих фанатов неба это совсем не пугает — они идут не учиться, а воплощать мечту.

Источник фото: телеканал «360»

«Я живу неподалеку от аэропорта, и с детства постоянно любовалась, как взлетают и идут на посадку самолеты. Теперь я хочу, чтобы это стало частью моей жизни», — подчеркнула студентка колледжа «Подмосковье» Маргарита Лабунец.

Источник фото: телеканал «360»

И таких мечтателей с каждым годом будет все больше. А еще в Шереметьево открылась третья взлетно-посадочная полоса. Это значит, что и набор в колледж увеличится. Хотите в небо — учитесь в Лобне.