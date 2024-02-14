Образование 14 февраля 2024, 13:19 ГЖД: около 12 тысяч нижегородских школьников посетили Волгоград в рамках образовательного проекта

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Горьковская железная дорога (ГЖД) объявила о завершении первого этапа проекта «Уроки с путешествием». В рамках образовательной программы более 11,6 тысячи школьников из Нижегородской области посетили Волгоград. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород».

Туристический проект предполагал путешествие на специально назначенном поезде. Для детей организовали обучающие занятия, а также экскурсии с посещением достопримечательностей.