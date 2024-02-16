Образование 16 февраля 2024, 18:46 Губернатор Нижегородской области Никитин анонсировал открытие IT-хаба и «Школы 21»

Читать 360tv в

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин заявил, что в Нижнем Новгороде откроются учреждения, направленные на развитие сферы информационных технологий. Об этом сообщил сайт Pravda-nn.ru.

Так, в бывшем корпусе Intel появится общероссийский IT-хаб на 600 разработчиков. Под пространство выделили около семи тысяч квадратных метров.

Реклама

В том же здании разместят и «Школу 21». В ней организуют занятия для будущих сотрудников IT-кампуса.