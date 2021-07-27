Губернатор ЯНАО: в регионе запущена система выплат для одаренных школьников

С прошлого года в ЯНАО ученикам, набравшим 100 баллов по ЕГЭ, а также их педагогам, начали выплачивать по 100 тысяч рублей. В этом году высший балл получили 23 ученика, сообщило ИА «Север-Пресс».

Губернатор округа Дмитрий Артюхов рассказал, что это год на Ямале объявлен Годом талантов. В связи с этим власти запустили систему стимулирующих выплат за достижения как для учеников, так и для их учителей. Например, за успехи на Всероссийской олимпиаде школьники могут получить от 30 до 300 тысяч рублей.

В этом году шесть ямальских учеников стали победителями заключительного этапа олимпиады по ОБЖ, обществознанию и литературе. Благодаря им Ямал вошел в топ-30 регионов в рейтинге заключительного этапа олимпиады.

В новом учебном году продолжит действовать программа по выдаче образовательных сертификатов. Талантливые ямальцы смогут оплачивать ими занятия с лучшими педагогами страны при подготовке к поступлению в вузы. В прошлом году в программе приняли участие более 400 школьников.